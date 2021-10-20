Вход в Музей-квартиру Бродского в доме Мурузи на две недели сделают бесплатным для тех, кто привился от COVID-19

Вход в Музей-квартиру Иосифа Бродского в доме Мурузи на две недели сделают бесплатным для тех, кто привился от COVID-19. Так сотрудники «Полутора комнат» хотят поддержать прививочную кампанию в Петербурге.
Посетить «Полторы комнаты» бесплатно обладатели QR-кода, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации, смогут с 15 по 30 ноября. С помощью такой акции сотрудники музея-квартиры решили «внести свой вклад в вакцинацию» в Петербурге.
«Мы всецело поддерживаем необходимость делать прививки от COVID-19 — сейчас это единственный способ бороться с вирусом. Чтобы внести свой вклад в вакцинацию, мы решили с 15 по 30 ноября работать для всех посетителей с QR-кодами бесплатно», — отметили в музее.
Запись в музей на вторую половину ноября откроется в начале месяца. Как и раньше, посетителям нужно будет заранее оформить билет на экскурсию на сайте музея — только с 15 по 30 ноября билеты будут бесплатны. При входе в музей необходимо будет показать QR-код.
Напомним, ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест, а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут.
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