Вход в Музей-квартиру Бродского в доме Мурузи на две недели сделают бесплатным для тех, кто привился от COVID-19

Посетить «Полторы комнаты» бесплатно обладатели QR-кода, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации, смогут с 15 по 30 ноября. С помощью такой акции сотрудники музея-квартиры решили «внести свой вклад в вакцинацию» в Петербурге.

«Мы всецело поддерживаем необходимость делать прививки от COVID-19 — сейчас это единственный способ бороться с вирусом. Чтобы внести свой вклад в вакцинацию, мы решили с 15 по 30 ноября работать для всех посетителей с QR-кодами бесплатно», — отметили в музее.

Запись в музей на вторую половину ноября откроется в начале месяца. Как и раньше, посетителям нужно будет заранее оформить билет на экскурсию на сайте музея — только с 15 по 30 ноября билеты будут бесплатны. При входе в музей необходимо будет показать QR-код.