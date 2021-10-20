Диспансеризацию в Петербурге предложили приостановить из-за большой коронавирусной нагрузки на врачей

«В мой адрес регулярно поступают обращения от врачей и администрации поликлиник о том, что у них очень большая загруженность пациентами, болеющими COVID-19, но при этом стоит большой план на диспансеризацию. В связи с этим увеличиваются риски заражения COVID-19 пациентами, которые приходят в поликлинику для прохождения диспансеризации», — говорится в письме Цивилева к Беглову, скриншот которого есть в распоряжении редакции «Собака.ru».

Как считает Цивилев, сейчас диспансеризацию в Петербурге необходимо поставить на паузу. А те, кто все-таки захочет ее пройти, будут делать это на добровольной основе.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 8 миллионов 94 тысячи, в Москве — 1 миллион 737 тысяч, в Петербурге — 673 тысячи, в мире — 241 миллион человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — ревакцинироваться советуют тем, кто уже привился более полугода назад.

Власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест, а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан.