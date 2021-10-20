В Петербурге открылся первый пункт вакцинации на почте. Горожане его раскритиковали

Как пишет «Мойка78», пункт вакцинации на базе почтового отделения на проспекте Культуры, 12 открылся накануне, 19 октября. В первый день работы он собрал очередь из желающих вакцинироваться — однако ни сотрудники, ни сами посетители не смогли понять, где именно принимают. «Спросила на почте, как пройти, она вообще не в курсе, хотя объявление висит прямо на окнах отделения почты», — заявила одна из посетительниц.

По данным «Делового Петербурга», врачей в новом прививочном пункте разместили за ширмой в общем помещении почтового отделения. Он принимает желающих вакцинироваться в часы работы почты — с 09:00 до 20:00.

Напомним, о том, что новые пункты вакцинации могут открыться в почтовых отделениях и торговых центрах, стало известно в понедельник, 18 октября. В Смольном выразили надежду на то, появление таких мест поможет ускорить прививочную кампанию в Петербурге.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 8 миллионов 60 тысяч, в Москве — 1 миллион 731 тысячу, в Петербурге — 669 тысяч, в мире — 241 миллион человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — ревакцинироваться советуют тем, кто уже привился более полугода назад.

Власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест, а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан.