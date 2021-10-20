«Погоду испортит теплый фронт»: синоптики предупредили петербуржцев о мокром снеге и сильных дождях

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 20 октября, метеорологические условия в Петербурге будет определять теплый атмосферный фронт с запада. Ожидается облачная погода, пройдет мокрый снег, переходящий в дожди — во второй половине дня местами сильные. Также в городе ожидают усиление ветра и резкое падение атмосферного давления. «Погоду испортит теплый фронт», — резюмировал синоптик.

Температура воздуха в городе в течение дня будет постепенно повышаться и к вечеру составит +5…+7 градусов, по области +2…+7. Ветер ожидается южный 6-11 метров в секунду — с порывами до 12-17 метров. Атмосферное давление будет падать и составит 738 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 21 октября, в Петербурге ожидается облачная погода, пройдет дождь — ночью местами сильный, днем небольшой. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +11…+13.

В пятницу, 22 октября, по-прежнему облачно и дождь, но уже временами. Ветер юго-западный, западный умеренный — утром и днем местами порывы до сильного. Температура воздуха в течение суток составит +7…+9 градусов.