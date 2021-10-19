В Петербурге начнут штрафовать граждан за неправильное ношение масок в общественном транспорте

Губернатор Александр Беглов поручил органам власти усилить контроль за соблюдением правил. В ведомстве заявили, что спущенная маска не прикрывает органы дыхания и не помогает защититься от коронавируса. Подобный способ ношения средства индивидуальной защиты можно приравнять к правонарушению.

В комитете напомнили, что в первый раз за снятую маску придется выложить 4 тыс. рублей, повторное нарушение — 5 тыс. рублей, пишет «Деловой Петербург».

Ранее сообщалось, что москвичам грозит не только штраф за отсутствие маски в общественном транспорте. Контролеры будут вынуждены выписать постановление о правонарушении даже в случае, если средство индивидуальной защиты приспущено.

А еще Смольный дал разъяснения по поводу новых ограничительных мер и QR-кодов, которые ввел 18 октября губернатор Александр Беглов. Также в администрации города пояснили, какие санкции ждет бизнес за неисполнение требований.