Смольный погасит долги супруги банкира Бажанова за радио «Эрмитаж»

Генеральный директор ГАТР Александр Малькевич получил удовлетворительное решение по своему ходатайству. Теперь его компания должна погасить долг частного предпринимателя перед АСВ в течение 20 дней.

Радиостанция «Эрмитаж», которая принадлежит к юрлицу ЗАО «Радиокомпания «Культура», в мае 2021 года ввели процедуру наблюдения, после которой должника признают банкротом. Единственным владельцем и генеральным директором общества числится Татьяна Бажанова, супруга экс-владельца Международного банка «Санкт-Петербург» Сергея Бажанова.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти 10 сентября признал банкротом Татьяну Бажанову, гендиректора ЗАО «Радиокомпания «Культура»», которое владеет радиостанцией «Эрмитаж».

Напомним, радиостанция «Эрмитаж», основанная в 2000 году, может закрыться из-за долгов. В 2020 году они потеряли многих рекламодателей, а в 2021-ом получили иск о банкротстве на 15 миллионов рублей от Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Для того, чтобы спасти радиостанцию, сотрудники открыли сбор средств — «не имея других возможностей оперативно собрать необходимую для погашения долга сумму». Было собрано почти 3,9 млн из необходимых 15 млн рублей.

Также на сайте «Собака.ru» выходило большое интервью с основательницей радиостанции Татьяной Бажановой о том, как радио «Эрмитаж» быстро стало популярно, превратившись в одну из городских достопримечательностей и о том, почему радиостанция сейчас переживает тяжелый период.