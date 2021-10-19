Смольный погасит долги супруги банкира Бажанова за радио «Эрмитаж»

Компания «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» (ГАТР), принадлежащее Петербургу, погасит долг радио «Эрмитаж» перед Агентством по страхованию вкладов (АСВ) на 15,3 млн рублей в течение 20 дней, пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на собственный источник.
Генеральный директор ГАТР Александр Малькевич получил удовлетворительное решение по своему ходатайству. Теперь его компания должна погасить долг частного предпринимателя перед АСВ в течение 20 дней.
Радиостанция «Эрмитаж», которая принадлежит к юрлицу ЗАО «Радиокомпания «Культура», в мае 2021 года ввели процедуру наблюдения, после которой должника признают банкротом. Единственным владельцем и генеральным директором общества числится Татьяна Бажанова, супруга экс-владельца Международного банка «Санкт-Петербург» Сергея Бажанова.
Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти 10 сентября признал банкротом Татьяну Бажанову, гендиректора ЗАО «Радиокомпания «Культура»», которое владеет радиостанцией «Эрмитаж».
Напомним, радиостанция «Эрмитаж», основанная в 2000 году, может закрыться из-за долгов. В 2020 году они потеряли многих рекламодателей, а в 2021-ом получили иск о банкротстве на 15 миллионов рублей от Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Для того, чтобы спасти радиостанцию, сотрудники открыли сбор средств — «не имея других возможностей оперативно собрать необходимую для погашения долга сумму». Было собрано почти 3,9 млн из необходимых 15 млн рублей.
Также на сайте «Собака.ru» выходило большое интервью с основательницей радиостанции Татьяной Бажановой о том, как радио «Эрмитаж» быстро стало популярно, превратившись в одну из городских достопримечательностей и о том, почему радиостанция сейчас переживает тяжелый период.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.