Фото дня: в Петербурге заметили цветущую сирень

В Петербурге заметили цветущую сирень. И это в середине октября! Горожане делятся снимками и отмечают: «У кого-то первый снег, а у нас сирень зацвела».
Цветущую сирень сегодня, 19 октября, заметила жительница Невского района. «У кого-то первый снег, а у нас сирень зацвела», — поделилась снимками цветения в сообществе «Грибы и Грибники СПб» петербурженка Людмила. В комментариях необычное для октября поведение сирени подтвердила жительница Курортного района по имени Дарья, также опубликовав снимок цветущего дерева.
Напомним, сегодня утром на Петербург опустился первый снег. Мокрые хлопья падали на Парнасе, проспекте Просвещения и в парке Сосновка, а также за пределами города — в Царском селе за ним наблюдал из окна рыжий кот. Показываем, как это было, пока петербуржцы сетовали: «Блин, не хочу зимнюю резину сейчас одевать».
По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 20 октября, в Петербурге ожидается облачная, ночью с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, утром и днем пройдет мокрый снег, переходящий в дождь. В ночное время суток от 0 до -2 градусов, днем потеплеет до +5…+7. Ночью и утром на дорогах ожидается гололедица.
В четверг, 21 октября, также ожидается облачная погода. Пройдет дождь — ночью местами сильный, днем небольшой. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +11…+13. В пятницу, 22 октября, будет все еще облачно, временами ожидают дожди. Температура воздуха в течение суток +7…+9 градусов.
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