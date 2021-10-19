Фото дня: в Петербурге заметили цветущую сирень

Напомним, сегодня утром на Петербург опустился первый снег. Мокрые хлопья падали на Парнасе, проспекте Просвещения и в парке Сосновка, а также за пределами города — в Царском селе за ним наблюдал из окна рыжий кот. Показываем, как это было, пока петербуржцы сетовали: «Блин, не хочу зимнюю резину сейчас одевать».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 20 октября, в Петербурге ожидается облачная, ночью с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, утром и днем пройдет мокрый снег, переходящий в дождь. В ночное время суток от 0 до -2 градусов, днем потеплеет до +5…+7. Ночью и утром на дорогах ожидается гололедица.

В четверг, 21 октября, также ожидается облачная погода. Пройдет дождь — ночью местами сильный, днем небольшой. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +11…+13. В пятницу, 22 октября, будет все еще облачно, временами ожидают дожди. Температура воздуха в течение суток +7…+9 градусов.