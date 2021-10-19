Под Лугой открылась новая экотропа — с песчаными холмами, чистыми озерами и беседками

«Лесные дали» ― это первая пешеходная экологическая тропа, обустроенная на территории Лужского района. Она позволяет туристам осмотреть достопримечательности заказника: старый лес, песчаные холмы, чистые озера, богатый животный и растительный мир.

Протяженность пешего маршрута составляет 11,8 километра. Свое начало он берет около озера Торошино, проходит через озеро Черное и реку Луга. На протяжении всего пути установлены щиты, которые рассказывают об истории мест, ландшафте, растениях и птицах. Для отдыха предусмотрены пять беседок, а на берегу озера Черное обустроена смотровая площадка. Весь маршрут промаркирован ― идти по верному пути поможет разметка на деревьях.

Новая экотропа стала 28-й на особо охраняемой природной территории и 30-й на территории Ленинградской области. Маршрут обустроен в рамках приоритетного проекта Ленинградской области «Тропа47», работы проводили активисты областного отделения Всероссийского общества охраны природы.

Государственный природный заказник «Шалово-Перечицкий» находится к северо-востоку от города Луги — в междуречье рек Луга и Оредеж в районе их слияния. Заказник был создан в 1976 году, его площадь составляет 5 942 гектара.

Напомним, в сентябре в Петербурге появился первый детский экологический маршрут. Теперь маленькие петербуржцы смогут увидеть своими глазами, насколько зеленый дуб у Лукоморья.