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Метро Петербурга продлит работу до часу ночи. Но только на один день

В Петербурге 20 октября продлят работу городского метрополитена. Подземный транспорт будет функционировать до часу ночи, заявили в пресс-службе администрации Центрального района.

romashkinnn / Shutterstock.com

Такое решение связано с предстоящим футбольным матчем между командами петербургского «Зенита» и итальянским «Ювентусом». Также в этот день на вход и выход будет работать станция метро «Зенит». Матч начнется 20 октября в 22:00.

Помимо продления работы метро, для автомобилистов ввели временные ограничения движения на Крестовском острове. Так, изменения вступят в силу уже в 00:00: перекроют проезд по улице Савиной в направлении от Петровской площади к Большому Петровскому мосту, по Большому Петровскому мосту в направлении от улицы Савиной к Южной дороге, по набережной Гребного канала в направлении от Бодрова переулка к Северной дороге, по Крестовскому проспекту в направлении от Рюхиной улицы к Южной дороге и далее.

Напомним, станция петербургского метрополитена «Зенит» изменила режим работы. Фактически она превратилась в станцию выходного дня и будет служить для перевозки футбольных болельщиков.

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