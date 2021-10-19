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Возле станции метро «Купчино» построят новый автовокзал, рассчитанный на 10 тысяч пассажиров в сутки

Возле станции метро «Купчино» построят новый автовокзал. Его пропускная способность составит почти 10 тысяч пассажиров в сутки — отсюда можно будет удобно уехать в Псков, Новгород, Тосно, Гатчину и Прибалтику.

Здесь и далее фото: пресс-служба Администрации Петербурга

Земельный участок для строительства нового автовокзала выделен ООО «Вернисаж». Он расположен рядом со станцией метро и железнодорожной платформой «Купчино» и ограничен проспектом Космонавтов, Шекснинским переулком, Витебским проспектом и Ковжинским переулком. Автовокзал, рассчитанный на 9 600 пассажиров в сутки, обеспечит удобное сообщение со Псковом, Новгородом, Тосно, Гатчиной и Прибалтикой.

В течение шести лет инвестор планирует построить автовокзал с пятью перронами прибытия и 12 отправления. В двухэтажном здании будут размещены кассовый зал, зал ожидания, камера хранения, комната матери и ребенка, комната для отдыха водителей, медицинский пункт, помещение службы транспортной безопасности, фуд-корт, представительства туристических и транспортных компаний.

Потоки прибывающих и отправляющихся пассажиров будут разделены. Для пассажиров международных сообщений предусмотрен отдельный вход с зоной досмотра, таможней и пунктом пограничного контроля. Кроме того, возле автовокзала построят гостиницу категории «три звезды» и подстанцию скорой помощи.

На новую площадку будет переведена часть международных и междугородних маршрутов с автовокзала на набережной Обводного канала, что позволит разгрузить магистрали в центре Петербурга. Ускорить принятие решений по развитию улично-дорожной сети в районе новых объектов, в том числе проработать с инвестором вопрос о создании заезда на площадку автовокзала с Витебского проспекта, уже дано профильным комитетам.

Общий объем инвестиций в строительство автовокзала и гостиницы составит более 1 миллиарда рублей.

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