Беглов пообещал усилить ограничения по коронавирусу в Петербурге, если рост заболеваемости продолжится

Губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал усиление ограничений по коронавирусу в городе. Это произойдет в случае, если рост заболеваемости продолжится.
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«Пандемия коронавируса не стихает. В конце прошлой недели суточное число заболевших в нашем городе превысило 3 000 человек. Растет количество госпитализаций. Мы усиливаем контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах и социальной дистанцией. […] Если рост заболеваемости продолжится, правительство города будет усиливать ограничительные меры», — заявил Беглов в ходе еженедельного радиообращения.
Напомним, власти Петербурга хотят последовать примеру соседних регионов и запретить посещение определенных мест тем, у кого нет QR-кода о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста или справки о недавно перенесенном заболевании. Введение в городе QR-кодов является более мягкой мерой по сдерживанию коронавируса, чем новые ограничения. Число петербуржцев с коронавирусом в больницах и на амбулаторном лечении продолжает расти. На сегодняшний день госпитализированы уже почти 7 500 человек, болеют дома — еще 35 тысяч.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 8 миллионов, в Москве — 1 миллион 726 тысяч, в Петербурге — 666 тысяч, в мире — 240 миллионов человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — ревакцинироваться советуют тем, кто уже привился более полугода назад.
Власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге введут обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан.
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