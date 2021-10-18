Беглов пообещал усилить ограничения по коронавирусу в Петербурге, если рост заболеваемости продолжится

«Пандемия коронавируса не стихает. В конце прошлой недели суточное число заболевших в нашем городе превысило 3 000 человек. Растет количество госпитализаций. Мы усиливаем контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах и социальной дистанцией. […] Если рост заболеваемости продолжится, правительство города будет усиливать ограничительные меры», — заявил Беглов в ходе еженедельного радиообращения.

Напомним, власти Петербурга хотят последовать примеру соседних регионов и запретить посещение определенных мест тем, у кого нет QR-кода о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста или справки о недавно перенесенном заболевании. Введение в городе QR-кодов является более мягкой мерой по сдерживанию коронавируса, чем новые ограничения. Число петербуржцев с коронавирусом в больницах и на амбулаторном лечении продолжает расти. На сегодняшний день госпитализированы уже почти 7 500 человек, болеют дома — еще 35 тысяч.