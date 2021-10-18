Ремонт тротуаров ограничит движение по двум площадям Петербурга — Исаакиевской и Труда. В первом случае на месяц, во втором — только на две недели. Рассказываем обо всех изменениях.
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С 18 октября по 18 ноября в связи с проведением работ по ремонту тротуаров ограничивается движение транспорта:
- по Исаакиевской площади — от Вознесенского проспекта до переулка Антоненко,
- по Вознесенскому проспекту — от Исаакиевской площади до переулка Пирогова,
- по переулку Антоненко — от Исаакиевской площади до Казанской улицы.
С 18 октября по 25 ноября ограничивается движение транспорта по набережной реки Мойки — от Почтамтского переулка до Большой Морской улицы.
С завтрашнего дня, 19 октября, по 1 ноября ремонт тротуаров также ограничит движение:
- по площади Труда — от Галерной улицы до набережной Адмиралтейского канала
- по Галерной улице — от площади Труда до дома №28Б по Галерной улице.
Кроме того, с 21 октября по 11 ноября для ремонта дорожного покрытия будет перекрыто движение по Тарховской улице в Сестрорецке от Приморского шоссе до залива. Работы ведет СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства».
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