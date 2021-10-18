С 18 октября по 18 ноября в связи с проведением работ по ремонту тротуаров ограничивается движение транспорта:

по Исаакиевской площади — от Вознесенского проспекта до переулка Антоненко,

по Вознесенскому проспекту — от Исаакиевской площади до переулка Пирогова,

по переулку Антоненко — от Исаакиевской площади до Казанской улицы.

С 18 октября по 25 ноября ограничивается движение транспорта по набережной реки Мойки — от Почтамтского переулка до Большой Морской улицы.

С завтрашнего дня, 19 октября, по 1 ноября ремонт тротуаров также ограничит движение:

по площади Труда — от Галерной улицы до набережной Адмиралтейского канала

по Галерной улице — от площади Труда до дома №28Б по Галерной улице.

Кроме того, с 21 октября по 11 ноября для ремонта дорожного покрытия будет перекрыто движение по Тарховской улице в Сестрорецке от Приморского шоссе до залива. Работы ведет СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства».