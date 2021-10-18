18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Ремонт тротуаров ограничит движение по Исаакиевской площади на месяц. По площади Труда — на две недели

Ремонт тротуаров ограничит движение по двум площадям Петербурга — Исаакиевской и Труда. В первом случае на месяц, во втором — только на две недели. Рассказываем обо всех изменениях. 

Фото: Shutterstock.com

 

С 18 октября по 18 ноября в связи с проведением работ по ремонту тротуаров ограничивается движение транспорта:

  • по Исаакиевской площади — от Вознесенского проспекта до переулка Антоненко,
  • по Вознесенскому проспекту — от Исаакиевской площади до переулка Пирогова,
  • по переулку Антоненко — от Исаакиевской площади до Казанской улицы.

С 18 октября по 25 ноября ограничивается движение транспорта по набережной реки Мойки — от Почтамтского переулка до Большой Морской улицы.

С завтрашнего дня, 19 октября, по 1 ноября ремонт тротуаров также ограничит движение:

  • по площади Труда — от Галерной улицы до набережной Адмиралтейского канала
  • по Галерной улице — от площади Труда до дома №28Б по Галерной улице.

Кроме того, с 21 октября по 11 ноября для ремонта дорожного покрытия будет перекрыто движение по Тарховской улице в Сестрорецке от Приморского шоссе до залива. Работы ведет СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства».

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: