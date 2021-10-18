Сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы стараются контролировать, как ведут себя бывшие подопечные в естественной среде обитания. Для этого они отслеживают их перемещения специальными передатчиками наружного крепления. Первое такое устройство было прикреплено на нерпу, которая прошла реабилитацию в фонде в 2007 году и была выпущена на волю в 2009-ом. Она стала первой нерпой в России, кто после жизни с людьми оказался в естественной среде.

«Мы за все это время трех животных смогли пометить, стоило это на троих полмиллиона рублей. Удовольствие это дорогое, вешать на всех выпускаемых — это были бы десятки, наверное, уже сотни миллионов. Поэтому всех мы этими передатчиками снабжать не можем. Во всех случаях животные плавали, места их локализации совпадали с дикими, с естественной популяцией. И скорость перемещения, районы перемещения говорят о том, что все у них хорошо, они здоровы и прекрасно адаптировались к естественной среде», — рассказала «Невским новостям» Андриевская.

Всего в мире около 50 центров, подобных Фонду друзей балтийской нерпы. Со многими из них петербургский поддерживает общение — организации делятся друг с другом опытом и просят совета. При этом кольчатыми нерпами занимаются малое количество центров — так как ластоногие данного вида очень скрытные от людей и проблемные в содержании. «Поэтому специалистов в мире, которые занимаются кольчатой нерпой, можно по пальцам одной руки пересчитать. Чей-то положительный опыт используем, чей-то отрицательный опыт тоже используем», — добавила Андриевская.

Напомним, одними из последних выпущенных на волю нерп стали ластоногие из Сторожевого и бухты Золотая — они отправились в естественную среду обитания 14 сентября. «Они приехали к нам в один день, как и всегда — слишком тощенькие, чтобы не мерзнуть в воде и больные. Рады, что смогли им помочь и вернуть их Ладоге. Напоследок нерпулины еще немного пообщались между собой и заново начали свою самостоятельную жизнь, но теперь уже в отличной физической форме. Счастливой охоты, ребята!» — рассказали тогда сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы.