«Водоканал» восстановил водоснабжение в Сестрорецке и прилегающих поселках. Некоторые местные жители сообщают об отсутствии воды

Специалисты «Водоканала» сообщили о ликвидации аварии в Сестрорецке и восстановлении водоснабжения в Курортном районе. Об этом рассказали в соцсетях компании.
«На текущий момент водоснабжение осуществляется на пониженной мощности, постепенно набирая мощность и выходя на штатный режим. Повысительные насосные станции обеспечивающие водоснабжение верхних этажей запущены», — говорится в сообщении «Водоканала».
При этом некоторые местные жители жалуются на отсутствие воды в домах. В частности, «Фонтанке» собеседники рассказали о том, что им приходится ходить за водой к цистернам «Водоканала» и «на речку».
Напомним, ранее в Сестрорецке и еще пяти поселках из-за прорыва трубы остались без воды 2,5 тысячи домов, детсады и больница. Авария произошла 15 октября на старом водовозе на Левашовском шоссе. Для раздачи воды по 18 адресам установили прицепы-цистерны.
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