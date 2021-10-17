«Водоканал» восстановил водоснабжение в Сестрорецке и прилегающих поселках. Некоторые местные жители сообщают об отсутствии воды

«На текущий момент водоснабжение осуществляется на пониженной мощности, постепенно набирая мощность и выходя на штатный режим. Повысительные насосные станции обеспечивающие водоснабжение верхних этажей запущены», — говорится в сообщении «Водоканала».

При этом некоторые местные жители жалуются на отсутствие воды в домах. В частности, «Фонтанке» собеседники рассказали о том, что им приходится ходить за водой к цистернам «Водоканала» и «на речку».