В каком состоянии квартиры в доме Чубакова после пожара? Показывает автор блога о старом фонде Максим Косьмин

Напомним, 9 октября в доме Чубакова на набережной Карповки произошел пожар, его площадь достигала 800 квадратных метров. Сотрудники МЧС полностью ликвидировали его лишь к шести утра следующего дня — они работали около 12 часов. Всего пострадали 24 квартиры.

Как пишет «Бумага» со ссылкой на пресс-службу городских судов, сегодня в Петербурге избрали меру пресечения гендиректору компании «Мастер Руф» Ивану Малахову. Его компания занималась капремонт в доме Чубакова. Ему запрещено покидать город и область, общаться с потерпевшими, свидетелями и экспертами по уголовному делу, а также приближаться к указанному зданию ближе, чем на сто метров.

Малахова обвиняют в преступлении по 238-й статьей УК РФ. Согласно версии следствия, гендиректор не проконтролировал использование тепловой электрической пушки по время работ в квартире. Также отношении «неустановленных сотрудников организации» возбуждено уголовное дело по 216-й статье УК РФ.