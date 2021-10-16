В Сестрорецке и еще пяти поселках из-за прорыва трубы остались без воды 2,5 тысячи домов, детсады и больница

Сестрорецк и прилегающие поселки Горская, Тарховка, Александровская, Разлив, Лисий Нос и Белоостров, остались без воды из-за прорыва трубы, сообщает пресс-служба ГУП «Водоканал». Уже вторые сутки без воды обходятся одна из крупнейших в Петербурге больница № 40, детские сады и более 2,5 тысячи жилых домов.
По данным 78.ru, поломка произошла 15 октября на старом водовозе на Левашовском шоссе. Для раздачи воды по 18 адресам установили прицепы-цистерны. Полный список адресов можно посмотреть здесь.
Всю ночь на месте происшествия работали специалисты, а также были привлечены для помощи спасатели МЧС. Они вместе с ремонтниками проложили в обход отключенного участка временную линию из пожарных рукавов диаметром 150 мм протяженностью более километра. Ориентировочно воду должны вернуть к 18 часам.
Как пишет «Фонтанка», цистерны с водой не спасают — местные жителям пришлось набирать воду из родников. Также в 40-й больнице пациенты используют собственные запасы бутилированной воды и забирают последнее из вендинговых автоматов, некоторым воду привозят родственники. Пациенты не могут сходить ни в душ, ни в туалет.
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