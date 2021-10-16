В Сестрорецке и еще пяти поселках из-за прорыва трубы остались без воды 2,5 тысячи домов, детсады и больница

По данным 78.ru, поломка произошла 15 октября на старом водовозе на Левашовском шоссе. Для раздачи воды по 18 адресам установили прицепы-цистерны. Полный список адресов можно посмотреть здесь.

Всю ночь на месте происшествия работали специалисты, а также были привлечены для помощи спасатели МЧС. Они вместе с ремонтниками проложили в обход отключенного участка временную линию из пожарных рукавов диаметром 150 мм протяженностью более километра. Ориентировочно воду должны вернуть к 18 часам.

Как пишет «Фонтанка», цистерны с водой не спасают — местные жителям пришлось набирать воду из родников. Также в 40-й больнице пациенты используют собственные запасы бутилированной воды и забирают последнее из вендинговых автоматов, некоторым воду привозят родственники. Пациенты не могут сходить ни в душ, ни в туалет.