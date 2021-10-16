Петербуржцы смогут выбрать подсветку фасадов «Невского центра». Вот 11 вариантов

Петербуржцы могут принять участие в онлайн-голосовании и выбрать лучший проект архитектурно-художественной подсветки фасадов «Невского центра». Всего предложено 11 вариантов. Об этом сообщается на сайте торгового комплекса.
Голосование будет длиться с 15 по 21 октября, выбрать понравившийся вариант можно по ссылке. Далее экспертное жюри проанализирует его результаты и примет окончательное решение. Создателю лучшего проекта достанется 300 тысяч рублей, а также преимущественное право на заключение контракта на реализацию концепции архитектурно-художественной подсветки.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.