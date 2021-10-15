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Петербург попал в топ-3 самых удобных городов России для фриланса

Петербург занял второе место в рейтинге самых комфортных городов для работы на фрилансе. На первой строчке расположилась Москва, а на третьей разместился Сочи. А из зарубежных стран люди выбирают США, Германию и Швецию.

Из данных исследования сервиса «Работа.ру» выяснилось, что самым важным при выборе города для внештатной работы для 43% опрошенных стало число запускаемых проектов. Еще 41% респондентов отметил значимость стабильного интернета, а 40% ценят в городах развитую инфраструктуру.

Около четверти участников опроса рассказали, что для них важно сильное профессиональное офлайн-сообщество в выбранном городе, а также наличие разнообразных коворкингов и недорогое жилье. Говоря про другие страны, респонденты чаще выбирали для работы на фрилансе США, Германию и Швецию.

Напомним, уровень безработицы в России вернулся на допандемийный уровень и составил 4,4%. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков на Евразийском женском форуме в Петербурге.

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