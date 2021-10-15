«В парадной дома, где жил Пушкин и написал «Руслан и Людмила» и оду «Вольность», ЖКС начал ремонт. Это ад. Смотреть невозможно», — приводит «Фонтанка» слова жительницы дома по имени Полина. Как рассказала девушка, различные элементы и печь парадной, которые были голубого цвета, теперь покрывают коричневой краской.

«Мы расчищали, там внизу зеленый цвет, а сейчас все синее. Сейчас будем красить в бежевый, такой цвет жильцы выбрали», — сказал бригадир, который курирует работы в парадной дома. По его словам, здесь проходит плановый косметический ремонт.

Однако в КГИОП заверяют, что проектная документация на проведение работ к ним не поступала, а значит, что разрешение на их проведение не было выдано.

«В целях подтверждения факта самовольных работ и привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности КГИОП организованы контрольно-надзорные мероприятия. В случае подтверждения факта проведения самовольных работ КГИОП предпримет меры, направленные на устранение выявленных нарушений», — заявили в пресс-службе комитета.