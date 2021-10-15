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Коммунальщики покрасили коричневой краской парадную дома, в котором жил Пушкин. КГИОП разрешения не давал

Коммунальные службы начали косметический ремонт в парадной бывшего доходного дома Клокачева на набережной Фонтанки. Однако КГИОП разрешения на появление коричневой краски в памятнике истории и культуры не давал.

Фото жительницы дома, которое публикует "Фонтанка"

«В парадной дома, где жил Пушкин и написал «Руслан и Людмила» и оду «Вольность», ЖКС начал ремонт. Это ад. Смотреть невозможно», — приводит «Фонтанка» слова жительницы дома по имени Полина. Как рассказала девушка, различные элементы и печь парадной, которые были голубого цвета, теперь покрывают коричневой краской.

«Мы расчищали, там внизу зеленый цвет, а сейчас все синее. Сейчас будем красить в бежевый, такой цвет жильцы выбрали», — сказал бригадир, который курирует работы в парадной дома. По его словам, здесь проходит плановый косметический ремонт.

Однако в КГИОП заверяют, что проектная документация на проведение работ к ним не поступала, а значит, что разрешение на их проведение не было выдано.

«В целях подтверждения факта самовольных работ и привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности КГИОП организованы контрольно-надзорные мероприятия. В случае подтверждения факта проведения самовольных работ КГИОП предпримет меры, направленные на устранение выявленных нарушений», — заявили в пресс-службе комитета.

Фото: citywalls.ru

После окончания лицея Пушкин поселился у своих родителей и жил здесь в 1817-1820 годах. Пушкины занимали квартиру из семи комнат, по-видимому, во втором этаже. Три парадные комнаты своими десятью окнами были обращены на Фонтанку, остальные — во двор. В этом доме Пушкин написал «К Чаадаеву», оду «Вольность», закончил поэму «Руслан и Людмила».

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