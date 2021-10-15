Санкт-Петербургский международный культурный форум в 2021 году отменен из-за коронавируса

«С сожалением вынуждены сообщить, что Санкт-Петербургский международный культурный форум отменен в целях недопущения рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции», — привели в пресс-службе Минкульта слова министра культуры России Ольги Любимовой.

Санкт-Петербургский международный культурный форум должен был пройти с 11 по 13 ноября. Новые даты проведения не сообщаются.

«К сожалению, вынужден подтвердить информацию, что сегодня было принято решение об отмене Санкт-Петербургского международного культурного форума в ноябре 2021 года. Этот шаг был продиктован нестабильной эпидемической обстановкой. Хотел бы подчеркнуть, что сегодня нам всем очень важно соблюдать необходимые меры предосторожности не только при посещении культурных мероприятий, но и в своей повседневной жизни», — сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.