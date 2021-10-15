«Газпром» перестроит военный аэродром «Левашово» под Петербургом в гражданский

В рамках концессионного соглашения до 2023 года планируется реконструировать взлетно-посадочную полосу, построить необходимые сооружения и коммуникации, а также дооснастить аэродром необходимым аэронавигационным и метеорологическим оборудованием. Реконструкцию искусственной взлетно-посадочной полосы длиной более 2,6 километра планируется завершить до конца 2022 года. Строительство новых объектов обеспечения, в том числе объектов водосточно-дренажной системы, патрульной дороги, периметрального и шумозащитного ограждения будет завершено летом 2023 года.

Дополнительно на аэродроме будет возведен современный аэровокзальный комплекс гражданской авиации, пропускная способность которого составит 250 человек в час. Как считают в Минобороны, реализация концессионного соглашения позволит создать современный аэродром совместного базирования военных и гражданских воздушных судов.

С предложением реконструировать и использовать военный аэродром в том числе для пассажирских и грузовых гражданских перевозок выступило ПАО «Газпром». Финансирование проекта осуществляется полностью за счет средств концессионера. Общий объем инвестиций составит более 10 миллиардов рублей.