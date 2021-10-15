Петербуржцы остановили демонтаж дореволюционной метлахской плитки в парадной дома на Большой Пушкарской

Петербуржцы остановили демонтаж метлахской плитки в парадной дома на Большой Пушкарской, 5. Коммунальные службы уверяли, что она советская. Однако плитка оказалось дореволюционной — рассчитанной на несколько веков эксплуатации.
«В августе коммунальщики стали демонтировать вот эту метлахскую плитку на Большой Пушкарской. Встретив серьезное сопротивление жителей, они стали рассказывать, что плитка советская. Но это, конечно, не так. Это Villeroy&Boch, настоящая метлахская плитка, рассчитанная на несколько веков эксплуатации», — поделилась петербургский активист и менеджер проектов фонда сохранения исторического наследия в России «Внимание» Ника Артемьева.
По словам Артемьевой, демонтаж, начавшийся еще в августе, остановили «с большим трудом». Сейчас жители дома занимаются и юридическими вопросами, и задачей восполнения утрат. «Так что история пока не закончена», — резюмировала она.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.