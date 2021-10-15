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Петербуржцы едят меньше мяса, овощей и хлеба, чем остальные россияне

В 2020 году петербуржцы ели меньше мяса и овощей, чем остальные россияне. Также они потребляют в пищу меньше картофеля и хлеба.

Фото: Shutterstock.com

 

Как пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на данные Петростата, в среднем за 2020 год петербуржцы съели по 74 килограмма мяса и мясопродуктов — на два килограмма меньше, чем по стране. Овощей за год было съедено в среднем 86 килограммов на человека, тогда как показатель по России — 107 килограммов.

Также петербуржцы потребляли в пищу меньше картофеля (в среднем 63 килограмма) и хлеба (87 килограммов). Кроме того, жители Петербурга реже добавляют в еду растительное масло — его расход за год составил 11,2 литра, что на 2,7 литра меньше, чем в среднем по России.

Зато фруктов и ягод в рационе петербуржцев столько же, сколько в среднем потребляют по стране — их съедают по 61 килограмму на человека.

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