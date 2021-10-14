Городовой покинул Малую Конюшенную. Скульптуру перенесут на Суворовский проспект

Скульптура городового авторства Альберта Чаркина была установлена в конце Малой Конюшенной улицы, у поворота в Шведский переулок, в 1998 году на средства регионального ГУВД. По некоторой информации, скульптура планировалась как временная, но простояла там 23 года.

Как пишет «Канонер», перенести городового на новое место — инициатива нового руководства регионального управления МВД. 10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел, его собираются установить возле здания главка на углу Кавалергардской улицы и Суворовского проспекта.

«Перемещение скульптуры состоится. Необходимые для городской скульптуры согласования получены», — сообщили в Комитете по градостроительству и архитектуре. Что будет установлено на Малой Конюшенной улице взамен городовому — не уточняется.