Зима близко: синоптики обещают Петербургу первый снег уже в конце октября

Эксперт сообщил, что снег опуститься на город в 20-ых числах октября. Но устойчивого снежного покрова ждать не следует: все растает через день.

Переменчивая петербургская погода сменится на плюсовые показатели, в городе будет облачно и с небольшими осадками в виде дождя. Гидрометцентр пока не берется предсказать, когда в Петербурге установится постоянный снежный покров.

Напомним, циклоны, господствующие в Петербурге, берут паузу. В четверг из-за облаков над городом выглянет солнце, а дожди прекратятся. Правда, ненадолго — рассказываем, какая погода ждет петербуржцев в ближайшие дни.