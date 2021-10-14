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До конца года в Петербурге запустят 20 автобусов с искусственным интеллектом

До конца года в Петербурге запустят 20 автобусов, оснащенных системой интеллектуальной помощи водителю. Применяемые в ней алгоритмы — прототипы для беспилотного общественного транспорта будущего.

Sergey_Bogomyako / Shutterstock.com

Система интеллектуальной помощи водителю распознает пешеходов, велосипедистов, транспортные средства и препятствия на пути следования автобуса — в том числе в «слепой зоне». Также она подает сигналы водителю в случае возникновения риска столкновения.

Как рассказали в пресс-службе вице-губернатора Петербурга Станислава Казарина, применяемые в системе помощи водителю алгоритмы являются прототипами для интеллектуальной системы безопасности беспилотного автобуса будущего. Тестирование проводилось в период с 2017 по 2020 годы — по его результатам система вошла в стандартную комплектацию вновь закупаемых автобусов.

Напомним, ранее Смольный представил стратегию цифровой трансформации Петербурга. С 2022 года городской, пригородный и междугородный транспорт будет оснащен системами безналичной оплаты проезда и системами видеонаблюдения, а к 2024-у в Петербурге начнут эксперимент по оплате проезда лицом. 

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