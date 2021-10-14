Сегодня Путин посетит Петербург. В городе возможны ограничения движения

Как пишет «Бумага» со ссылкой на очевидцев, уже перекрыт съезд с Литейного моста к Дворцовой набережной. Это подтверждают данные сервиса «Яндекс. Пробки».

«Смольная набережная от Большеохтинского моста в сторону центра перекрыта на 11:30, встало все вокруг, наверное, важные люди приехали», — сообщают петербуржцы.

Основная тема форума, открытие которого Путин посетит в Таврическом дворце, «Женщины: глобальная миссия в новой реальности». В работе форума примут очное и онлайн-участие около 1 500 человек более чем из 100 стран: женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, глобальных корпораций, деловых кругов, научного сообщества, общественных организаций и благотворительных проектов, авторитетные деятели международного женского движения.