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Сегодня Путин посетит Петербург. В городе возможны ограничения движения

Сегодня, 14 октября, президент России Владимир Путин посетит Петербург. Он примет участие в открытии третьего Евразийского женского форума, который пройдет в Таврическом дворце. В городе возможны перекрытия движения. 

Как пишет «Бумага» со ссылкой на очевидцев, уже перекрыт съезд с Литейного моста к Дворцовой набережной. Это подтверждают данные сервиса «Яндекс. Пробки».

«Смольная набережная от Большеохтинского моста в сторону центра перекрыта на 11:30, встало все вокруг, наверное, важные люди приехали», — сообщают петербуржцы.

Основная тема форума, открытие которого Путин посетит в Таврическом дворце, «Женщины: глобальная миссия в новой реальности». В работе форума примут очное и онлайн-участие около 1 500 человек более чем из 100 стран: женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, глобальных корпораций, деловых кругов, научного сообщества, общественных организаций и благотворительных проектов, авторитетные деятели международного женского движения.

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