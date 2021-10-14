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Военные развернули 250 коек для пациентов с коронавирусом в Петербурге

Военно-медицинские организации Петербурга развернули 250 коек для пациентов с коронавирусом. Специалисты медицинской службы Западного военного округа оказывают активную помощь в борьбе с COVID-19 своим гражданским коллегам.

Фото: пресс-служба Западного военного округа

«Работа по противодействию коронавирусной инфекции продолжается. В войсках ЗВО [Западного военного округа] полностью завершена вакцинация личного состава и уже более 65 тысяч военнослужащих и гражданских специалистов получили второй компонент вакцины в рамках ревакцинации», — сообщил заместитель начальника медицинского управления ЗВО подполковник медицинской службы Альберт Жорняк.

Как отмечают в пресс-службе управления, всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в новых многофункциональных медицинских центрах Западного военного округа, построенных в 2020 году, от коронавируса вылечили более 1,1 тысячи человек из числа гражданского населения.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 7 миллионов 861 тысячу, в Москве — 1 миллион 692 тысячи, в Петербурге — 652 тысячи, в мире — 238 миллионов человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и  «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — ревакцинироваться советуют тем, кто уже привился более полугода назад.

Власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге введут обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан

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