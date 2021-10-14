Фоторепортаж: Петербург окутал утренний туман

О тумане утром в Петербурге предупреждали синоптики. Сегодня на метеорологические условия в городе окажет влияние гребень антициклона. Вытянувшись с юго-запада, он поспособствует появлению в облаках прояснений и прекратит дожди.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», дожди могут вернуться в Петербург уже в пятницу. 15 октября ожидается облачная, ночью с прояснениями погода. В ночное время суток без существенных осадков, днем пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +8…+10.

В субботу, 16 октября, в Петербурге ожидается облачная погода. Ночью дождь, днем небольшой, местами умеренный. Ветер ночью южный, юго-западный, днем западный умеренный, местами порывы до сильного. В ночное время суток +4…+6 градусов, днем +7…+9.