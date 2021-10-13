Первый по бессоннице: Петербург лидирует по количеству людей с нарушениями сна

В опросе, проведенного производителем носимых устройств Garmin и платформой онлайн-рекрутинга hh.ru, приняли участие 1 530 россиян из всех федеральных округов. Проблемы со сном испытывали 46% жителей города. Из них две трети (67%) испытывают сонливость в течение дня, почти две трети (61%) — трудности с засыпанием, а 40% — пробуждение среди ночи.

По этому показателю Петербург занял первое место среди регионов. Среди жителей Воронежской области проблемы со сном испытывают 42%. Среди москвичей — 40%. Среди жителей Подмосковья — 39%, в Татарстане, Новосибирской и Свердловской области — 38%, в Нижегородской области — 19%, в остальных регионах — в общей сложности 38%.

Большинство считают причиной проблем со сном стресс и высокую загруженность на работе, и жалуются на их пагубное влияние на работоспособность и самочувствие. Свыше трети петербуржцев с плохим сном даже не пытаются его наладить. Среди причин, мешающие восстановить режим сна, опрошенные называют работу, наличие маленьких детей, домашние хлопоты, компьютерные игры и так далее.