ИТМО и Политех вошли в рейтинг лучших мировых вузов в области бизнеса и экономики

ИТМО в топе «Экономика и бизнес» занял 251 строчку. Всего в топ лучших бизнес-вузов мира вошли 12 российских университетов. Среди них Высшая школа экономики, МГУ имени Ломоносова, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и другие ведущие учебные заведения страны.

В предметных рейтингах THE учебные заведения оцениваются по 11 областям. Среди них «Психология», «Наука о медицине и здоровье», «Инженерные науки и технологии» и другие. Также THE составляет ежегодный глобальный рейтинг университетов.

Университет ИТМО неоднократно попадал в рейтинги лучших вузов. В 2017 году британское агентство Times Higher Education опубликовало топ лучших университетов Европы. Россия была представлена в нем 24 университетами, в числе которых петербургский ИТМО, который занял 191 позицию и третье место среди вузов России после МГУ (93 место) и МФТИ (151 место).

А в 2021 году впервые в России петербургский ИТМО попал в мировой ТОП-100 по IT. Тогда он занял 74 место в рейтинге университетов мира QS World University Rankings by Subject 2021 по компьютерным наукам.