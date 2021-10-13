Петербург не попал в топ-5 самых матерящихся городов России

На первом месте находится город Дно Псковской области. Третий год подряд этот населенный пункт удерживает лидирующую позицию. Его индекс составил 1194,68. На втором месте оказалась Анапа с индексом 102,03, а на третьем Москва — 101,69.

Четвертое место в списке досталось Калининграду (93,59), пятое Краснодару (86,81). Петербург в этом году сдал одну позицию и опустился на шестое место (80,61). Следом идет Ростов-на-Дону (65,83), Коломна (64,84), Екатеринбург (64,36) и Сергиев Посад (64,24).

Специалисты делали выводы на основе мониторинга социальных сетей, блогов и мессенджеров. По их данным, в сравнении с прошлым годом количество нецензурной лексики снизилось на 8,9%. На это мог повлиять закон о полном запрете обсценной лексики в интернете.

Напомним, Петербург занял последнее место рейтинга городов России с дешевым жильем. Здесь практически не купить квартиру дешевле 500 тысяч рублей — число таких предложений составляет всего 0,5% от всего рынка.