«Семья отказалась от малышки. Несколько дней назад ветеринарам пришлось забрать выдренка от родителей. Малышка не перешла, в отличие от своих братьев и сестер, на взрослую пищу. Молоко от матери она тоже не получала — Фифа к тому моменту уже практически закончила «грудное вскармливание». Выдренок был слабым, вялым, потерял в весе. Сейчас малышку ветеринары откармливают козьим молоком и проводят витаминотерапию», — сообщили в конце сентября сотрудники океанариума.