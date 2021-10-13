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Выдры из петербургского океанариума отказались от новорожденной Сары. Ее откармливали сотрудники

В августе в петербургском океанариуме случилось пополнение, родились выдры — девочки Сарочка и Альма и мальчики Афоня и Мотя. Однако от маленькой Сары родители отказались, сотрудникам океанариума пришлось забрать ее и откармливать самостоятельно. Это история со счастливым концом — спустя два месяца малышку приняли назад в семью!

«Семья отказалась от малышки. Несколько дней назад ветеринарам пришлось забрать выдренка от родителей. Малышка не перешла, в отличие от своих братьев и сестер, на взрослую пищу. Молоко от матери она тоже не получала — Фифа к тому моменту уже практически закончила «грудное вскармливание». Выдренок был слабым, вялым, потерял в весе. Сейчас малышку ветеринары откармливают козьим молоком и проводят витаминотерапию», — сообщили в конце сентября сотрудники океанариума. 

Спустя полтора месяца после появления на свет Сара перешла на взрослую пищу. В рацион малышки вошли треска, креветки, мелко нарезанная говядина. Предлагали даже морковь, сладкие перцы и яблоки. Сара хорошо прибавляла в весе и быстро догнала своих братьев и сестру. 

В минувший вторник, спустя почти два месяца после своего рождения, Сара воссоединилась с семьей. «История Сарочки закончилась! Сегодня она уже с семьей. Приняли ее с радостью: обнимали, обнюхивали, играли. Сарочку узнать легко: она теперь самый упитанный малыш в семье», — поделились сотрудники петербургского океанариума.

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