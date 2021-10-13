В Петербурге проходит осенняя акция по посадке деревьев. Поучаствовать зовут горожан

Деревья и кустарники высадят по 32 адресам — в парках, скверах и садах, на бульварах и улицах Петербурга. Полный список можно посмотреть здесь. Для записи на посадки необходимо записаться по телефону 576-35-53. Звонки принимаются в рабочие дни с 09:00 до 18:00, в пятницу — до 17:00.

Так, новые деревья теперь растут в парке Малиновка — их посадили участники петербургской рок-группы «Август». Как отметил председатель Комитета по благоустройству Сергей Малинин, музыканты «откликнулись на приглашение и с большим энтузиазмом вместе с сотрудниками комитета и под профессиональным руководством специалистов садово-паркового предприятия «Охтинк» высадили семь молодых елей».

«Очень приятно, что к нашей кампании по озеленению города присоединяется все больше петербуржцев. Акцию по посадке деревьев вместе с жителями мы проводим второй раз, и если весной участие в ней приняли чуть более 100 человек, сейчас в наших списках уже 150 горожан», — отметил он.