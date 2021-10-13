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Петербург впервые стал лучшим городом по версии GQ TravelAwards

Петербург впервые стал лауреатом туристской премии GQ TravelAwards как «Лучший город». До победы Петербурга этот титул был у Москвы.

Фото: Shutterstock.com

 

Петербург по итогам премии GQ TravelAwards-2021 стал победителем в ключевой номинации «Лучший город». Еще две отдельные награды премии Петербург забрал в категориях «Лучший бар при отеле» (победил бар Xander при отеле Four Seasons Hotel Lion Palace) и «Лучший спа при отеле» (Mandara Spa при отеле Lotte).

Вторые места в этом году заняли Hotel Kempinski Moika 22 — в номинации «Лучший бизнес-отель», а также петербургский аэропорт «Пулково» — в номинации «Лучший аэропорт». В категории «Лучший ресторан при отеле» третье место занял Percorso (Four Seasons Hotel Lion Palace).

«Это заслуженная награда. Петербург был и остается мировым туристическим центром. Туристская отрасль участвует в формировании доходной части бюджета и является важной составляющей экономической и социальной жизни города», — заявил губернатор Александр Беглов.

Премия учреждена журналом GQ в 2018 году. Ее цель — популяризация путешествий как неотъемлемой части жизни современного человека и привлечение внимания к наиболее интересным направлениям и объектам туристской инфраструктуры. Особенностью премии является то, что лучшие страны, города, отели, авиакомпании и аэропорты выбирает не специальное жюри или редакция, а сами читатели GQ открытым голосованием на сайте журнала.

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