Облака и дожди во власти циклона: синоптики рассказали о погоде на конец рабочей недели в Петербурге

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 13 октября, метеорологические условия в Петербурге продолжит формировать североатлантический циклон. Его стараниями ожидается преимущественно облачная погода, пройдут небольшие дожди.

Температура воздуха в Петербурге составит +9…+11 градусов, по области +7…+12. Ветер ожидается южный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 757 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в четверг, 14 октября, в Петербурге ожидается переменная облачность, зато без существенных осадков. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +9…+11.

В пятницу, 15 октября, синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Ночью обойдется без существенных осадков, днем пройдет небольшой, местами умеренный дождь. В ночное время суток +3…+5 градусов, днем +8…+10.