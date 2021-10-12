Математики СПбГУ спрогнозировали 1 миллион болеющих коронавирусом в России в ноябре

«Если рост продолжится и к началу ноября процентный прирост достигнет уровня 0,41%, то можно рассчитать, что количество активно болеющих людей может достичь на первой неделе ноября значения в 1 миллион человек. И это будет при рекордном для пандемии числе ежедневных новых случаев заболевания в 35 тысяч», — приводят «Известия» прогноз завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ, руководителя Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктора Захарова.

Однако, если процентный прирост стабилизируется, то к 10 ноября заболеваемость может подняться только до уровня в 33 тысячи заражений коронавирусом за сутки. Тогда, по словам Захарова, количество активных случаев приблизится к уровню в 1 миллион и станет убывать. «При оптимистичном сценарии количество ежедневных новых случаев к 10 ноября снизится до 26,5 тысячи. Количество активных случаев достигнет уровня 920 тысяч и начнет снижаться», — резюмировал Захаров.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 7 миллионов 832 тысячи, в Москве — 1 миллион 688 тысяч, в Петербурге — 649 тысячи, в мире — 238 миллионов человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — ревакцинироваться советуют тем, кто уже привился более полугода назад.