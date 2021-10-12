Активисты рассказали о планах Измайловской библиотеки заменить деревянные двери на новые. Жители дома против

Активисты рассказали о планах Измайловской библиотеки заменить деревянные двери как «не представляющих исторической ценности» на новые. Жители дома выступают против. Здание, в котором располагается библиотека, сталинских времен, а возраст самой двери требует уточнения — и это не является основанием для демонтажа.
О том, Измайловская библиотека Измайловском проспекте, 18 планирует замену дверей как «не представляющих исторической ценности», сообщила петербургский активист и менеджер проектов фонда сохранения исторического наследия в России «Внимание» Ника Артемьева. По ее словам, жители дома «категорически против» замены. Здание, в котором располагается библиотека, сталинских времен, а возраст самой двери требует уточнения — и это не является основанием для демонтажа.
Ника Артемьева
О деревянных дверях Измайловской библиотеки и их замене:
Жители дома категорически против такой замены. Но центральная библиотека имени Лермонтова, чьим филиалом является Измайловская, считает дверь подлежащей замене. Имеется ли у библиотеки проект для изменения элементов фасада — жители дома пытаются выяснить. Если проекта и разрешений на работы нет, то замена нарушит не только логику здравого смысла и облик фасада, но и закон.
Я понимаю, что библиотечные функционеры в планах на замену руководствовались своими представлениями о допустимом. Но представления эти ошибочны, и сейчас самое время прислушаться не только с жителям дома (многие из них — собственники фасада как общедомового имущества), но и к нашим с вами возражениям. Да, восстанавливать двери — трудная и небыстрая задача. Но старый фонд и исторический центр предполагает, что необходима консервация и реставрация, а не быстрые евроремонты.
Жилой дом с библиотекой на Измайловском проспекте, 18 был построен в 1952 году по проекту архитектора Владимира Потапова в стиле сталинского неоклассицизма. На этом месте стоял дом, разрушенный во время Великой Отечественной войны, в котором в разные годы жили химик Порай-Кошиц и оперная певица Ленинградского академического театра оперы и балета имени Кирова Пребраженская.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.