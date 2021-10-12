Активисты рассказали о планах Измайловской библиотеки заменить деревянные двери на новые. Жители дома против

О деревянных дверях Измайловской библиотеки и их замене:

Жители дома категорически против такой замены. Но центральная библиотека имени Лермонтова, чьим филиалом является Измайловская, считает дверь подлежащей замене. Имеется ли у библиотеки проект для изменения элементов фасада — жители дома пытаются выяснить. Если проекта и разрешений на работы нет, то замена нарушит не только логику здравого смысла и облик фасада, но и закон.

Я понимаю, что библиотечные функционеры в планах на замену руководствовались своими представлениями о допустимом. Но представления эти ошибочны, и сейчас самое время прислушаться не только с жителям дома (многие из них — собственники фасада как общедомового имущества), но и к нашим с вами возражениям. Да, восстанавливать двери — трудная и небыстрая задача. Но старый фонд и исторический центр предполагает, что необходима консервация и реставрация, а не быстрые евроремонты.