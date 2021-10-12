Троллейбусы не могут проехать по Невскому и Суворовскому проспектам. На Восстания пробка

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», к 09:30 движение встало на участке от Аничкова моста до Площади Восстания, также общественный транспорт остановился на участке от Театра имени Ленсовета до перекрестка Невского и Владимирского проспектов. Не могут выехать и те, кто едет от площади Александра Невского в сторону Площади Восстания.

Как пишет «Деловой Петербург», движение общественного транспорта утром 12 октября остановил блэкаут из-за разрыва линии электропередачи. Как отметили с пресс-службе «Горэлектротранса», электротранспорт временно идет по укороченным трассам, не заезжая на указанные магистрали, в связи с погашением электроэнергии.

По данным 78.ru, в районе Площади Восстания произошел разрыв линий электропередачи. Отключение электричества остановило электротранспорт, что спровоцировало транспортный коллапс.

UPD от 10:06. Специалисты «Россети Ленэнерго» ведут восстановительные работы после аварии на линии электропередачи в Центральном районе Петербурга. Как пишет 78.ru со ссылкой на пресс-службу «Россети Ленэнерго», в ближайшее время электроснабжение будет восстановлено.

«Яндекс. Пробки» также фиксируют улучшения. Движение все еще затруднено, но уже запущено на участке от площади Александра Невского в сторону Площади Восстания.