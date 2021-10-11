С 18 октября и до 31 декабря по рабочим дням с 8:00 до 9:00 вход в вестибюль закроют, а с 17:00 до 18:50 — ограничат. Кроме того, 13 и 14 ноября вестибюль будет работать только на выход.

В пресс-службе петербургского метрополитена заявили, что при необходимости могут скорректировать интервалы закрытия и ограничения работы вестибюля. Это будет зависеть от фактического пассажиропотока.

Ранее сообщалось, что станция петербургского метрополитена «Зенит» изменит режим работы. Фактически она превратится в станцию выходного дня и будет служить для перевозки футбольных болельщиков. А еще Здание станции метро «Владимирская» ждет капитальный ремонт. Производство работ разрешено с 7 сентября 2021 года по 30 апреля 2022-го.