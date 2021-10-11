В Петербурге годами пустовавший сквер у Мариинского театра привели в порядок. Но им остались довольны не все

В администрации Адмиралтейского района рассказали, что в концепции проекта использовали элементы постановок известных картин Петипа: в частности, из балета «Спящая красавица», «Жизель» и «Лебединое озеро». По словам чиновников, они учитывали пожелания и предложения местных жителей.

Сквер долгое время оставался в запустении. Горожане жаловались, что его не обновляют, не устанавливают уличное освещение и не ремонтируют фонтан. Теперь там появилось много деревьев и кустарников, выложили дорожки для прогулок с колясками, установили детскую зону с каучуком, горку, большие качели и песочницу на площадке.

Но также нашлись и те, кто благоустройством недоволен. Так и остался не решен вопрос с фонарями, а фонтан, находившийся по соседству, и вовсе демонтировали. В администрации района заявили, что на месте старого фонтана появится новый. Этот участок передают на баланс ГУП «Водоканал», а после сотрудники предприятия займутся восстановлением фонтана. Но точных сроков начала работ пока не называют.

Ранее сообщалось, что организаторы из парка «Заросли» приглашали всех желающих принять участие в благоустройстве пространства на набережной Макарова. Больше 20 студентов приехали на место в эту субботу и построили огромную скамейку для того, чтобы «собираться большими компаниями, греться у костра и смотреть на воду».