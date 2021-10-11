«Антициклон, который, казалось бы, уже прекратил свое влияние на погоду, сегодня вновь будет определять синоптическую ситуацию в Северной столице. Стараниями его северо-западной периферии ожидается облачная с прояснениями погода, при этом обойдется без дождей», — дает прогноз на начало недели ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

По данным синоптика, температура воздуха сегодня, 11 октября, в Петербурге составит +11…+13 градусов, по области — прогреется до +14. Ветер ожидается юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и вернется в норму, составив 760 миллиметров ртутного столба. «Добавлю, что это будет 16-й день подряд с высоким атмосферным давлением», — отмечает Леус.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», вторник, 12 октября, в Петербурге пройдет без существенных осадков, ветер ожидается южный — умеренный. Температура воздуха ночью составит +3…+5 градусов, днем +10…+12. Атмосферное давление будет меняться мало.

В среду, 13 октября, ночью без существенных осадков, утром и днем ожидаются небольшие дожди. В ночное время суток +4…+6 градусов, днем воздух прогреется до +9…+11. Атмосферное давление будет слабо повышаться.