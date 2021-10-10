В Петербурге полицейские сорвали акцию «Собака-Обнимака». Вот что об этом известно

В минувшую субботу, 9 октября, в Василеостровском районе около Дома молодежи проходила акция «Собака-Обнимака», посвященная помощи бездомным животным и сборе пластиковых отходов для их переработки. Однако из-за полиции мероприятие завершилось раньше, чем планировалось, пишет муниципальный депутат Ольга Фаттуш в сообществе «Живем на Васильевском».
По словам Ольги Фаттуш, «кто-то позвонил, вызвал полицию, сказал, что здесь несанкционированный митинг». Организаторам заявили, что их могут увезти в полицейский участок, если мероприятие не остановят, добавила она. При этом на акции находились дети.
Тем не менее нет информации о том, было ли согласовано это мероприятие с властями города. В списке разрешенных для проведения мероприятий акции «Собака-Обнимака» нет.
Напомним, ранее в сквер Довлатова на Загородном проспекте, 17, где проходило открытие памятника собаки писателя, пришли полицейские и задержали руководителя проекта «День Д» Анастасию Принцеву, а также координатора проекта и одного из участников мероприятия. Мероприятие не было согласовано с Комитетом по культуре.
Тогда вице-губернатор города Борис Пиотровский напомнил, что «в период действующих коронавирусных ограничений все мероприятия численностью свыше 75 человек должны быть согласованы с Комитетом по культуре».
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.