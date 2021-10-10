В Петербурге полицейские сорвали акцию «Собака-Обнимака». Вот что об этом известно

По словам Ольги Фаттуш, «кто-то позвонил, вызвал полицию, сказал, что здесь несанкционированный митинг». Организаторам заявили, что их могут увезти в полицейский участок, если мероприятие не остановят, добавила она. При этом на акции находились дети.

Тем не менее нет информации о том, было ли согласовано это мероприятие с властями города. В списке разрешенных для проведения мероприятий акции «Собака-Обнимака» нет.