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Фоторепортаж: посмотрите, как в Петербурге прошел благотворительный забег с собаками

В минувшую субботу в Полюстровском парке прошел благотворительный забег с животными «Необыкновенный кросс». Посмотрите, как это было!

Фото: паблик "Необыкновенный кросс" во "ВКонтакте"

Всего в забеге приняли участие порядка 250 человек с собаками. Горожане могли выбрать одну из двух дистанций с полосой препятствий: длиной в 1 километр и 3 километра. В качестве хвостатого напарника разрешалось выбрать как и своего питомца, так и собаку из приютов «Ржевка», «Ильинка» и «Келтсские ангелы». При этом после кросса любой желающий мог забрать животное из приюта.

Целью мероприятия было привлечь внимание к проблеме бездомных животных и собрать средства для приютов. Организаторы кросса — Центр спорта Красногвардейского района при поддержке районной администрации. 

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