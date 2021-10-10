Фоторепортаж: посмотрите, как в Петербурге прошел благотворительный забег с собаками

Всего в забеге приняли участие порядка 250 человек с собаками. Горожане могли выбрать одну из двух дистанций с полосой препятствий: длиной в 1 километр и 3 километра. В качестве хвостатого напарника разрешалось выбрать как и своего питомца, так и собаку из приютов «Ржевка», «Ильинка» и «Келтсские ангелы». При этом после кросса любой желающий мог забрать животное из приюта.

Целью мероприятия было привлечь внимание к проблеме бездомных животных и собрать средства для приютов. Организаторы кросса — Центр спорта Красногвардейского района при поддержке районной администрации.