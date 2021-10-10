В результате крушения самолета в Татарстане погибло 16 человек. Один из них — парашютист из Петербурга

В списке погибших также оказался петербуржец Павел Музыченко. Источники «Башинформбюро» уже подтвердили его смерть. Известно, что с октября 2020 года он занимал должность руководителя конгресс-бюро Республики Башкортостан «Офис-группа». Кроме того, в последнее время он жил и работал в Уфе.

Незадолго до этого Музыченко писал в соцсетях, что ему не хватает возможностей тренировать навыки в парашютном спорте. «Все башкирские парашютисты любят Мензелинск, но 500 километров в день все-таки многовато. Но думаю, что в скором времени аэротрубу построим, самолет купим», — отметил он.