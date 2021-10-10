В результате крушения самолета в Татарстане погибло 16 человек. Один из них — парашютист из Петербурга

Утром 10 октября в Татарстане разбился легкомоторный самолет L-410 с парашютистами. По последним данным, на борту находилось 22 человека: 16 из них скончались, еще 6 пострадали.
В списке погибших также оказался петербуржец Павел Музыченко. Источники «Башинформбюро» уже подтвердили его смерть. Известно, что с октября 2020 года он занимал должность руководителя конгресс-бюро Республики Башкортостан «Офис-группа». Кроме того, в последнее время он жил и работал в Уфе.
Незадолго до этого Музыченко писал в соцсетях, что ему не хватает возможностей тренировать навыки в парашютном спорте. «Все башкирские парашютисты любят Мензелинск, но 500 километров в день все-таки многовато. Но думаю, что в скором времени аэротрубу построим, самолет купим», — отметил он.
Также уточняется, что Павел Музыченко с 2001 года работал в ивент-индустрии. С 2016 года он возглавлял комитет ярмарочно-выставочной деятельности при петербургском региональном отделении Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», с 2017 года руководил технической дирекцией Ялтинского международного экономического форума(ЯМЭФ), с 2018 года возглавлял комитет специальных и конгрессно-выставочных мероприятий в московском отделении «Деловой России».
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