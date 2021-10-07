Оторвали мишке лапку: петербуржцы вызвали росгвардейцев из-за подозрительной плюшевой игрушки с рацией

В Красногвардейском районе Петербурга обеспокоенные жители обнаружили странный предмет. На ступенях дома 58 на улице Коммуны, где располагается офис банка, сидел плюшевый мишка с рацией. Неравнодушные граждане забеспокоились и вызвали Росгвардию, пишет «Фонтанка».
Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
В ведомстве рассказали, что сотрудники приехали, обследовали подозрительного медведя и выяснили, что никакой бомбы внутри не было и угрозы окружающим нет. Как мишка с рацией оказался у крыльца, неизвестно. По одной из версий таким образом сотрудники банка пытались поздравить своего коллегу.
Еще одна история про медведей. В Центр реабилитации диких животных «Велес» в Рапполово накануне приехал новый питомец — молодая медведица. Подопечную привезли из Карачаево-Черкесской республики, теперь за ней наблюдают специалисты.
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