Оторвали мишке лапку: петербуржцы вызвали росгвардейцев из-за подозрительной плюшевой игрушки с рацией

В ведомстве рассказали, что сотрудники приехали, обследовали подозрительного медведя и выяснили, что никакой бомбы внутри не было и угрозы окружающим нет. Как мишка с рацией оказался у крыльца, неизвестно. По одной из версий таким образом сотрудники банка пытались поздравить своего коллегу.

Еще одна история про медведей. В Центр реабилитации диких животных «Велес» в Рапполово накануне приехал новый питомец — молодая медведица. Подопечную привезли из Карачаево-Черкесской республики, теперь за ней наблюдают специалисты.