В России с начала года фиксируют повышение цен на овощи, куриные яйца и мясные продукты

Фиксируется и месячное повышение цен на продукты. Так с сентября по октябрь куриные яйца стали дороже на 5,7%, говядина и мясо птицы — на 2,4%, сыры и брынза — на 1,7%, молоко — на 1,6%, сахар — на 0,7%, а подсолнечное масло — на 0,2%, молоко — на 1,6%, свинина и кулинарные изделия из птицы — на 1,5%, фарш мясной — на 1,4%, рыба живая и охлажденная —на 1,3%, пельмени, манты, равиоли, сметана, консервы томатные, кексы, рулеты, шоколад и консервы мясные для детского питания — на 1,2%.

Гречка с 28 сентября по 4 октября выросла в цене на 0,44%, а с начала года цены поднялись на 11,93%. Пшеничная мука на отчетной неделе подорожала на 0,53%, рост с начала года составил 5,02%. Вместе с этим увеличилась стоимость черного хлеба — за неделю повысилась на 0,35%, с начала года —на 4,89%, макаронные изделия — на 0,64%, с начала года цены увеличились на 7,03%.

Напомним, россияне чаще отдают предпочтение органическим продуктам питания, нежели обычным. Продажи за год выросли на 13% в денежном выражении.

Роскачество назвало топ-5 самых безопасных и опасных категорий продуктов. Оказалось, что меньше всего переживать россиянам стоит о качестве водки — она на 97,9% безопасна для потребления.