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Вода, а не пиво: из-за сбоя на петербургском заводе вместо пенного напитка в бутылки разлили прозрачную жидкость

На пивоваренном заводе в Петербурге произошел технический сбой. Вместо пенного напитка тару разлили обычную воду. В магазины отправили партию из 720 бракованных банок, пишет «Деловой Петербург».

Фото: Shutterstock.com

 

В компании «Балтика» пояснили, что сбой произошел 31 августа на одной из линий розлива пивоварни в Петербурге. На линии остановилось оборудование, произошел программный сбой и вместо пива в емкости разлили 300 литров питьевой воды.

Представители предприятия заявили, что эту воду используют в пивоварении, она абсолютно безопасна и подходит для употребления. В компании пообещали вывести эту партию из магазинов.

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