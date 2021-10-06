Вода, а не пиво: из-за сбоя на петербургском заводе вместо пенного напитка в бутылки разлили прозрачную жидкость

В компании «Балтика» пояснили, что сбой произошел 31 августа на одной из линий розлива пивоварни в Петербурге. На линии остановилось оборудование, произошел программный сбой и вместо пива в емкости разлили 300 литров питьевой воды.

Представители предприятия заявили, что эту воду используют в пивоварении, она абсолютно безопасна и подходит для употребления. В компании пообещали вывести эту партию из магазинов.