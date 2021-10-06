СК продолжает расследовать убийство рок-музыканта Игоря Талькова. Вот что известно

Следователи установили всех людей, которые находились за кулисами во время убийства артиста. Среди них были представитель Игоря Талькова Валерий Шляфман, а также Игорь Малахов, он представлял интересы певицы Азизы.

По версии следствия, между Шляфманом и Малаховым случилась драка. Причиной стала очередность выступления музыкантов, в результате представителя Азизы избили. А в руках Шляфман держал пистолет. Следователи полагают, что именно из этого оружия он сделал выстрел, а пуля попала в Игоря Талькова.

Шляфман переехал в Израиль в 1992 году, где и находится и по сей день. Обвинение в убийстве по неосторожности ему предъявлено заочно. Его объявили в федеральный и международный розыск. В 2013 году дело приостановили, однако в 2018 его вернули в производство.