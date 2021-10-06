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Видео дня: в центре спасения диких животных «Велес» показали новоприбывшую молодую медведицу

В Центр реабилитации диких животных «Велес» в Рапполово накануне приехал новый питомец — молодая медведица. Подопечную привезли из Карачаево-Черкесской республики, рассказали сотрудники приюта в социальной сети ВКонтакте.

История косолапой началась не очень весело. Местный житель отдыхал с друзьями в Архызе и увидел медведицу, которая была прикована цепью к линии электропередач. Мужчина уговорил хозяев отдать животное ему.

Некоторое время медведица провела у своего спасителя. А затем, когда все необходимые документы были собраны, косолапую перевезли в «Велес». Животное чувствует себя хорошо, за ней следят специалисты центра. Они каждый день приносят новой подопечной разные угощения, а финики стали ее любимым лакомством.

Напомним, петербургский центр помощи диким животным «Велес» нуждается в финансовой поддержке, чтобы содержать подопечных. Деньги нужны на еду, медикаменты, сено, комбикорм и многое другое.

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